Анонсировано создание в России способных долететь до Испании и Канады БПЛА

В России завершается разработка беспилотников, способных долететь до любой точки в континентальной Европе, если они будут стартовать из Калининградской области, или до Канады, если будут вылетать с Чукотки.

Разрабатываемые беспилотники способны «выполнять задачи на глубину до 3 тыс. километров», сообщает газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

Отмечается, что за последние шесть лет в России сформировали около 40 «беспилотных» воинских частей и подразделений, для которых поставлено более 1,8 тыс. аппаратов, способных вести разведку на расстоянии до 500 километров.

Кроме того, за шесть лет «в Вооруженных силах восстановлены ремонтные батальоны и ремонтные роты»; за счет этого исправность парка вооружения в целом составляет 94%, а в Сухопутных войсках она доведена до 98%.

Ранее сообщалось, что в России разработали летающее устройство подавления GPS.