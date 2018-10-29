Александр Емельяненко оценил меню Цеповяза

«Кто сколько хочет, тот столько и тратит на себя. Это непринципиально», – сказал газете ВЗГЛЯД боец, бывший заключенный Александр Емельяненко, комментируя новость о том, что осужденный за убийства фигурант «дела Цапков» в заключении тратил на еду миллионы рублей.

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC Александр Емельяненко не видит ничего странного в том, что Вячеслав Цеповяз, осужденный по делу «банды Цапков», питается в тюрьме деликатесами – шашлыками, крабами, икрой и т. д.

«Это же не запрещено законом, – сказал Емельяненко. – Туда могут передачи делать родные, друзья, знакомые. Также деньги можно класть на личный счет, и за этот счет можно приобретать любую продукцию, которая разрешена».

Напомним, Александр Емельяненко был осужден в мае 2015 года на 4,5 года за совершение насильственных действий сексуального характера, позднее был освобожден досрочно. Вячеслав Цеповяз был в 2013 году приговорен к 20 годам лишения свободы. Он является подельником Сергея Цапка, главаря печально известной банды из кубанской станицы Кущевская, на счету которой множество преступлений, в том числе зверское убийство семьи Аметовых, совершенное в ноябре 2010 года. Фото, на котором Цеповяз сидит в камере за богато убранным столом, ранее взбудоражило блогосферу.

По словам бывшей жены Цеповяза, до недавних пор она тратила на содержание мужа, отбывающего срок в одной из колоний в Амурской области, около 3 млн рублей в год. Эта сумма не кажется Емельяненко чрезмерной.

«Кто сколько хочет, тот столько и тратит на себя. Это непринципиально, – говорит Емельяненко. – К тому же я думаю, что не сам он это все ел. Раз есть у него возможность все это покупать, он делился с теми, кто рядом. Нет там такого, что передали еду, и ты сидишь и это один все ешь».