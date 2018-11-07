«Предельно глупое кино» получило разрешение на показ в России

Американский фильм «Хантер Киллер», основной сюжетной линией которого является спасение российского президента американцами, получил прокатное удостоверение, премьера фильма пройдет в российских кинотеатрах 8 ноября.

«Прокатное удостоверение на фильм «Хантер Киллер» получено. Картина выходит в прокат 8 ноября», – сообщил дистрибьютор картины Megogo Distribution, передает «Интерфакс».

Фильм должен был выйти на экраны 1 ноября. В Минкультуры сообщали, что картина не получила прокатное удостоверение сразу, поскольку Госфильмфонд получил некачественную копию.

Министр культуры Владимир Мединский назвал фильм «предельно глупым кино», однако заметил, что нарушений российского законодательства в нем нет.