Экс-мэра Миасса заподозрили во взятке

Бывший мэр Миасса (Челябинская область) Станислав Третьяков задержан по подозрению в получении взятки в 140 тыс. рублей, сообщили в СУ СК по региону.

Следствие считает, что в 2012 году Третьяков, который тогда был замглавы администрации Миасса, получил взятку в сумме более 140 тыс. рублей за выделение земельного участка, сообщает СУ СК по Челябинской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («получение взятки»).

Третьяков задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование продолжается.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Это не единственный бывший глава Миасса, попавший под следствие. Так, экс-глава Миасса Геннадий Васьков обвиняется в превышении полномочий.

В 2013 году экс-глава администрации Миасса Виктор Ардабьевский был обвинен в бандитизме, организации убийства нескольких конкурентов по бизнесу, а также в связях с ОПГ «Турбазовские».