Путин назначил полпреда в СЗФО

Президент Владимир Путин назначил полпредом в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сообщает пресс-служба Кремля.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции РФ назначить Гуцана Александра Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе», – говорится в указе на сайте Кремля.

Гуцан родился в 1960 году в Гатчинском районе Ленинградской области. В 1987 году окончил Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. Жданова по специальности «Правоведение». С 2007 года занимал должность заместителя генерального прокурора России.

За укрепление законности и правопорядка неоднократно поощрялся, награжден государственными и ведомственными наградами.

Государственный советник юстиции 1 класса.