Совфед одобрил отставку двух заместителей генпрокурора

Совет Федерации освободил от должностей двух заместителей генпрокурора Ивана Семчишина и Александра Гуцана.

Семчишин, родившийся в 1960 году, с 2006 года занимал должность заместителя генпрокурора в Сибирском федеральном округе, передает ТАСС.

До этого он три года проработал прокурором Бурятии. В органах прокуратуры работал с 1982 года. Теперь он выходит на пенсию по выслуге лет.

Гуцан, также родившийся в 1960 году, работал заместителем генпрокурора в Северо- Западном федеральном округе с 2007 года. Он переходит на другую работу.

Во вторник стало известно, что замгенпрокурора Гуцан подал в отставку.