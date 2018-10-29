В Минске умер актер и каскадер Геннадий Четвериков, ему было 83 года.

«Умер актер, каскадер Геннадий Четвериков. Вечная память», – сообщает «Беларусьфильм» в Facebook.

Прощание пройдет 7 ноября в 12.00 в большом крематории Северного кладбища в Минске, сообщила литератор и режиссер Зоя Климюк в Facebook.

Четвериков родился в 1935 году. Окончил Уфимское военно-музыкальное училище, занимался спортом, участвовал в цирковых представлениях. Начал сниматься в кино в 1956 году в Кишиневе. Снимался в фильмах «Кольца Альманзора», «Емельян Пугачев», «Пираты ХХ века», «Русь изначальная» и других. Является членом Союза кинематографистов и Гильдии киноактеров Белоруссии.