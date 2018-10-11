В Сети не разделили мнение Порошенко об «опасности» российского газа

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7 ноября, среда  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
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Шутка про НАСА и батут возвращается Рогозину бумерангом

Дмитрий Рогозин первым из руководителей Роскосмоса признал системный кризис в российской космической отраслиФото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
Россия потеряла важнейшее конкурентное преимущество, которое имела в деле освоения космоса: лидерство на рынке космических запусков. Это впервые признано на самом высоком уровне, лично главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. В свое время Рогозин нашумел заявлением о том, что при отказе от услуг Роскосмоса НАСА будет отправлять астронавтов в космос на батуте. Грозит ли это теперь России? Подробности...
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России предлагают ложный выбор между великой державой и социальной справедливостью

Справедливым может быть только сильное государствоФото: Давыдов Владимир/Фотохроника ТАСС
Будущее России должно строиться в первую очередь на ценностях социальной справедливости, таковы данные недавнего исследования социологов. Это особенно показательно в канун годовщины Октябрьской революции – наша история определяет наше будущее. При этом нам не нужно противопоставлять державное величие и социальную справедливость – оба этих ориентира завещаны нам предками. Подробности...
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Как отличить мажора-насильника от жертвы шантажа

Руслан ШамсуаровФото: Станислав Красильников/ТАСС
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова обвинили в изнасиловании. Ранее он прославился на всю страну «гонкой мажоров на Gelandewagen» и был приговорен к общественным работам. Новые обвинения Шамсуаров отвергает, говоря о вымогательствах со стороны «работницы эскорт-услуг». Кто из них врет? Подробности...
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Откуда взялась фальшивка о «новых потерях вагнеровцев в Сирии»

Частные военные компании действительно воюют в Сирии. Вот только сообщения об их потерях чаще всего являются элементами информационной войныФото: Пресс-служба Минобороны/ТАСС
Некоторые российские СМИ с подачи иностранных пропагандистских ресурсов вот уже который день пишут о «новых потерях россиян в Сирии». По данным изданий, погибли несколько представителей российских частных военных компаний – так называемых вагнеровцев. Легко убедиться, что эти сообщения не более чем вранье. Однако откуда и каким образом оно появилось? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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За «православным Сталиным» подтянется «православный Ленин»

Елена Чудинова, писатель
В очумевшем от невнятицы обществе идет какое-то специфическое смешенье идей. Любой нормальный человек при словах «а Троцкого записали в церковное поминанье» должен упасть, где стоял: «Что??!!» Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Мы не должны принимать террористов в круг собеседников

Сергей Худиев, публицист, богослов
Терроризм всегда идеен и всегда «возмущен несправедливостью». За терактами могут стоять самые разные идеологии – но одно остается неизменным. Негодование на несправедливость мира. Как на это можно реагировать? Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Быть частью «русского мира», не принимая российское гражданство

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Те, кого ничто не связывает с Россией и кто принял решение остаться на Украине независимо от ситуации в стране, уже приняли меры по получению украинского гражданства. Являются ли эти люди «пятой колонной»? Подробности...
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    Какие имена получат аэропорты России

    Обсуждение: 5 комментариев

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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
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        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          В Сети не разделили мнение Порошенко об «опасности» российского газа

             7 ноября 2018, 08:21
          Фото: Zuma/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          Пользователи соцсетей раскритиковали президента Украины Петра Порошенко за высказывание об опасности «дешевого газа» из России.

          «Дешевый сыр – лишь в мышеловках. Дешевый газ – в российской клетке. Разве что заманив Украину в эту клетку, можно выполнить фантастическое обещание снизить тарифы на газ вдвое, втрое, или в пять раз», – написал Порошенко в Facebook.

          Однако не все разделили мнение Порошенко и обвинили Киев в обнищании населения.

          «Платить за газ по невероятно высоким ценам – это супер. Теперь я чувствую себя «достойным». Теперь средняя зарплата составляет тысячу кубов, а минималка – 400 кубов», – написал Евгений Бондаренко.

          «Так, а чей мы газ покупаем? Что, Словакия добывает столько газа, чтобы себе и еще нам продать? Два варианта, или российский с наценкой, или свой, сначала продали, потом купили», – задался вопросом Александр Полковников, передает РИА «Новости».

          «Господин Порошенко, вы довели Украину до нищеты. Ваше время истекло, на помойку Вам дорога!» – написал Стас Донець.

          «Дешевого газа нет, есть дешевый труд и даже жизни людей в нашей стране никто не ценит», – отметил Алексей Лысенко.

          «А на Украине собственный газ закончился в 2014-м году», – предположил Eugen Von Savoyen.

          Напомним, правительство Украины приняло решение о повышении с 1 ноября 2018 года цен на газ для жителей на 23,5% ради соглашения с МВФ о новых траншах. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявлял, что Киев своим решением по цене на газ бросил украинцев в «рабство» МВФ.

          В октябре сообщалось, что «Нафтогаз Украины» ведет переговоры в Британии с рядом крупных нефтегазовых компаний Запада об участии в разработке еще не освоенных газовых месторождений страны. В компании заявляли, что намерены вернуть советские объемы добычи газа на Украине.


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