В Сети не разделили мнение Порошенко об «опасности» российского газа

Пользователи соцсетей раскритиковали президента Украины Петра Порошенко за высказывание об опасности «дешевого газа» из России.

«Дешевый сыр – лишь в мышеловках. Дешевый газ – в российской клетке. Разве что заманив Украину в эту клетку, можно выполнить фантастическое обещание снизить тарифы на газ вдвое, втрое, или в пять раз», – написал Порошенко в Facebook.

Однако не все разделили мнение Порошенко и обвинили Киев в обнищании населения.

«Платить за газ по невероятно высоким ценам – это супер. Теперь я чувствую себя «достойным». Теперь средняя зарплата составляет тысячу кубов, а минималка – 400 кубов», – написал Евгений Бондаренко.

«Так, а чей мы газ покупаем? Что, Словакия добывает столько газа, чтобы себе и еще нам продать? Два варианта, или российский с наценкой, или свой, сначала продали, потом купили», – задался вопросом Александр Полковников, передает РИА «Новости».

«Господин Порошенко, вы довели Украину до нищеты. Ваше время истекло, на помойку Вам дорога!» – написал Стас Донець.

«Дешевого газа нет, есть дешевый труд и даже жизни людей в нашей стране никто не ценит», – отметил Алексей Лысенко.

«А на Украине собственный газ закончился в 2014-м году», – предположил Eugen Von Savoyen.

Напомним, правительство Украины приняло решение о повышении с 1 ноября 2018 года цен на газ для жителей на 23,5% ради соглашения с МВФ о новых траншах. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявлял, что Киев своим решением по цене на газ бросил украинцев в «рабство» МВФ.

В октябре сообщалось, что «Нафтогаз Украины» ведет переговоры в Британии с рядом крупных нефтегазовых компаний Запада об участии в разработке еще не освоенных газовых месторождений страны. В компании заявляли, что намерены вернуть советские объемы добычи газа на Украине.