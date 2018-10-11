Нафтогаз захотел вернуть советские объемы добычи газа на Украине

«Нафтогаз Украины» ведет переговоры в Британии с рядом крупных нефтегазовых компаний Запада об участии в разработке еще не освоенных газовых месторождений страны.

«Одной из причин, почему я сейчас в Лондоне, является то, что я веду переговоры с крупными международными нефтегазовыми компаниями о возможных партнерских соглашениях по разработке газовых месторождений на Украине», – сказал глава Нафтогаза Андрей Коболев в интервью Reuters.

По его словам, у Киева есть потенциал для восстановления объемов добычи газа, утраченных за последние 50 лет. Коболев отметил, что Украине необходимо ввести в эксплуатацию разведанные месторождения, а также использовать залежи сланцевого газа и месторождения на шельфе Черного моря.

«Мы провели много исследований, у нас много геологических материалов, у нас есть большой опыт добычи из этих месторождений, и мы видим огромный потенциал», – заявил глава Нафтогаза.

Он выразил уверенность, что компания до конца года подпишет «хотя бы одно соглашение о партнерстве». «Я думаю, что если у нас появится один партнер в этом году, я бы ожидал, что в следующем году мы сможем заключить партнерские соглашения, по крайней мере, с двумя большими «именами», – подчеркнул Коболев.

Топ-менеджер также заявил о надежде на достижение договоренности с МВФ, который требует от Киева резкого повышения цен на газ.

Если Украина и МВФ не смогут договориться о выделении финансовой помощи в размере 1,9 млрд долларов, Нафтогазу, скорее всего, придется отложить свои планы по размещению евробондов на сумму до 1 млрд долларов, отметил Коболев.

«Если договоренности не будет, вероятность нашего успеха будет очень-очень низкой», – сказал он.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что запасов энергоресурсов в месторождениях на Украине хватит для обеспечения собственных потребностей страны, американские компании могут увидеть здесь «привлекательные перспективы» добычи топлива.

Напомним, добыча газа государственной «Укргаздобычи» (контролируется Нафтогазом) – крупнейшей на Украине газодобывающей компании – в 2017 году составила 15 млрд кубометров. Для сравнения, добыча российского Газпрома по итогам прошлого года составила 471 млрд кубометров газа.

Во времена СССР Украина производила около 70 млрд кубометров газа в год.