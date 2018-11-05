При ударе коалиции США по сирийской деревне погибли три ребенка

В результате авиаудара самолетов коалиции во главе с США по деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-зор погибли три ребенка, сообщает государственное сирийское агентство САНА.

«Три ребенка погибли в результате авиаударов международной коалиции по деревне Шаафа на востоке провинции Дейр-эз-Зор», – передает сообщение агентства РИА «Новости».

Также САНА сообщает об очередном применении белого фосфора при авиаударе коалиции США по городу Хаджин. Авиаудар был нанесен по району Нового рынка.

В субботу сообщалось, что 15 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции во главе с США по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.