Маск показал скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

Американский бизнесмен и руководитель космической компании SpaseX Илон Маск опубликовал видео сверхскоростного тоннеля под Лос-Анджелесом, который должен открыться в декабре.

«Прошел всю длину тоннеля Boring Co под Лос-Анджелесом. Тревожно долго», – написал Маск в Twitter.

В октябре Илон Маск сообщал, что открытие скоростного подземного тоннеля под Лос-Анджелесом состоится 10 декабря.

В 2017 году бизнесмен объявлял о получении разрешения проложить тоннель от Нью-Йорка до Вашингтона, трасса должна была стать основой транспортной системы Hyperloop.