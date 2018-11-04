Вулкан на Курилах выбросил четырехкилометровый столб пепла

Вулкан Эбеко, распложенный на курильском острове Парамушир, в северной части хребта Вернадского, выбросил столб пепла на высоту 4,5 километра, сообщает ГУМЧС России по Сахалинской области.

«Шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана на расстояние до 5 километров», – говорится в сообщении на сайте регионального главка.

При этом, по данным спасателей, в Северо-Курильске, который расположен в 7 километрах от вулкана, пеплопад не зарегистрирован, запаха сероводорода не ощущается, угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Высота вулкана Эбеко составляет 1156 метров.