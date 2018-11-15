ПВО Крыма усилили дивизионом «Панцирь-С»

Система противовоздушной обороны Южного военного округа в Крыму усилена дивизионом зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», сообщили в пресс-службе ЮВО.

«На полигоне Капустин Яр в Астраханской области с личным составом войск противовоздушной обороны ЮВО проведены боевые стрельбы из зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы округа.

Сообщается, что новейшие комплексы ПВО поступили на вооружение зенитно-ракетных подразделений ЮВО, дислоцированных в Крыму, в октябре 2018 года в рамках программы перевооружения войск.

В четверг, 29 ноября, на боевое дежурство у Джанкоя, в 20 километрах от границы с Украиной встал дивизион зенитной ракетной системы С-400. Три предыдущих дивизиона заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией.

Американские СМИ писали ранее, что, разместив в Крыму новейшие зенитно-ракетные комплексы, Россия закроет небо над полуостровом от любой провокации с воздуха и защитит себя от «воздушных хулиганов» НАТО.