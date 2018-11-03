Отец пострадавшей в Керчи девушки объяснил слова об отсутствии поддержки

Юрий Калиниченко, отец пострадавшей от взрыва в керченском колледже 16-летней Натальи, заявил, что СМИ неправильно его поняли, сообщив о не поступивших деньгах на реабилитацию дочери.

Калиниченко объяснил, что журналисты «неправильно его поняли». «Я же не влияю никак на публикации, я сказал только, что на моем счету денег нет. У Наташи на счету в РНКБ лежат 500 тыс., деньги есть. У меня нет», – цитирует его RT.

Начальник департамента труда и социальной защиты населения Керчи Эльдар Муждабаев сообщил, что 500 тыс. рублей на счет Натальи Калиниченко поступили 26 октября.

«Это из республиканского бюджета. Позже еще будут выплаты из федерального бюджета, когда будет определена степень тяжести полученных увечий. По региональным выплатам все расчеты были произведены всем пострадавшим в полном объеме», – сказал он.

Напомним, девушка оказалась в эпицентре взрыва в керченском колледже, ей оторвало ногу. Она была доставлена в столицу, а ее отцу пришлось просить помощь у горадминистрации Керчи, чтобы доехать до Москвы и поселиться в гостинице.

Он говорил, что открыл счет в банке на свое имя, но деньги на дочь туда не пришли.