На древнем кольце обнаружено имя Понтия Пилата

На найденном полвека назад старинном кольце израильские ученые смогли расшифровать имя римского префекта Иудеи Понтия Пилата.

По версии ученых, датируемое примерно I в. до н. э. – серединой I в. н. э. кольцо из медного сплава могло принадлежать или самому Понтию Пилату или одному из сотрудников его администрации, пишет РИА «Новости» со ссылкой на академический журнал Общества исследования Израиля.

Кольцо нашли вместе с другими артефактами во второй половине 1960-х годов во время раскопок дворцового комплекса Иродиона, который построил между Иерусалимом и Вифлеемом иудейский царь Ирод.

Надпись на кольце обнаружили существенно позже, уже после тщательной очистки украшения и его съемки в специальных режимах.

«На кольце изображен кратер (древнегреческий сосуд из металла, глины или мрамора для смешивания вина с водой – прим. ВЗГЛЯД) в обрамлении надписи на греческом языке, которая гласит «Пилата». Это кольцо могло принадлежать Понтию Пилату, префекту римской провинции Иудея, или сотруднику его администрации, еврею или язычнику», – говорится в аннотации к материалу журнала.

Отмечается, что кольцо мог использовать наместник в качестве печати, оно являлось символом принадлежности к римскому сословию всадников.

«Я не знаю никакого другого Пилата из той эпохи, а кольцо указывает на то, что он был человеком высокого положения», – заметил профессор Данни Шварц.

Также в материале говорится, что ранее из того же времени ученые нашли в приморском городе Кейсарии еще один артефакт – каменную плиту, которая сейчас хранится в музее Израиля в Иерусалиме.

Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик нашел пролежавшую под Храмовой горой в Иерусалиме 3 тыс. лет уникальную печать эпохи царя Давида (X-XI века до нашей эры).