Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 16 копеек – до 66,79 рубля, курс евро снизился на 17 копеек – до 75,99 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent составил 59,09 доллара за баррель, передает РИА «Новости».