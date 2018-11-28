Путин оценил санацию российских банков

Центробанк последовательно занимается санацией российских банковской системы для ее укрепления в интересах вкладчиков, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ капитала «Россия зовет».

«Центральный банк последовательно, в течение нескольких лет занимается санацией, укреплением российской банковской системы. Иногда это болезненно и затрагивает интересы людей, но в конечном итоге делается именно в интересах граждан Российской Федерации. С тем, чтобы банковская система, финансовые учреждения, где люди хранят свои сбережения, была надежной и стабильной», – сказал он, передает ТАСС.

Он напомнил, что в России принят ряд законодательных актов для обеспечения интересов вкладчиков. Например, с 2019 года ЦБ будет разделять лицензии банков на универсальные и базовые, передает РИА «Новости».

«Исходим из того, что региональные банки должны получить возможность более гибко работать, надеюсь, так оно и будет», – уточнил он.

Президент отметил, что власти полностью отдают себе отчет в том, каковы потенциальные возможности российских банков и банковской системы в целом, как они развиваются, а также как это сопоставляется с ведущими мировыми банками.

«У нас есть банки-лидеры, один из них – банк ВТБ. Мы видим и сложности, с которыми они сталкиваются, видим и их достижения и успехи», – сказал он.

В целом, по его оценкам, банковская система развивается успешно и стабильно.

«Поэтому мы здесь видим что происходит, и знаем, что делать дальше для укрепления нашей финансовой системы», – отметил он.

На прошлой неделе Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Первомайский» и КБ «Русский ипотечный банк». За неделю до этого лицензии лишились московский «УМ-банк» и региональный акционерный коммерческий банк «Москва».

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