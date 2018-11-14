ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Банк России с 14 ноября отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московских «УМ-банка» и регионального акционерного коммерческого банка «Москва».

В структуре баланса «УМ-банка» более половины пассивов приходилось на привлеченные денежные средства населения, которые банк размещал в низкокачественные активы. При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, из-за чего ЦБ неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери.

Кроме того, для сокрытия реального финансового положения банка «УМ-Банк» в течение года осуществлял непрозрачные для Центробанка операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Также в деятельности «УМ-Банк» прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, а именно – осуществление сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация об операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена в правоохранительные органы.

«УМ-Банк» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября кредитная организация занимала 293 место в банковской системе России.

В деятельности банка «Москва» были установлены неоднократные нарушения нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Во втором квартале 2018 года объем осуществлявшихся банком сомнительных транзитных операций многократно возрос, из них порядка половины объема составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам. Проводившаяся Банком России не привела к должной корректировке бизнес-модели банка. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций.

Банк «Москва» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября кредитная организация занимала 431 место в банковской системе России.