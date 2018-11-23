ЦБ отозвал лицензию у двух банков

Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банка «Первомайский».

«Первомайский» лишился лицензии из-за неоднократного нарушения банковского законодательства и требований закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ увидел в действиях банка угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Также Банк России аннулировал лицензию банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

За последний год Банк России четыре раза применял в отношении «Первомайского» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц, передает ТАСС.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 ноября он занимал 204-е место в банковской системе России.

В пятницу Банк России также отозвал лицензию у КБ «Русский ипотечный банк».