ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России отозвал лицензию у КБ «Русский ипотечный банк».

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 23 ноября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Русский ипотечный банк», – говорится в сообщении ЦБ.

Причины не объясняются.

Банк является участником системы страхования вкладов.