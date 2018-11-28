Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 28 копеек – до 66,83 рубля, курс евро снизился на 27 копеек, составив 75,45 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 61,23 доллара за баррель, передает РИА «Новости».