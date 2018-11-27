Стало известно, почему подмосковную сталинку покрасили в черный

Трехэтажный дом в микрорайоне Ковровый в Котельниках перекрасили в черный цвет по решению местных жителей, пояснили в управляющей компании.

«По фонду капитального ремонта этот дом шел под покраску. Жители приняли решение покрасить дом в такой цвет. Есть решение членов совета дома. И это не черный цвет, а темно-графитовый», – цитирует представителя УК «Котельники» «Ридус».

В самой управляющей компании спокойно отнеслись к решению жителей, отметив, что им все равно.

«В какой цвет стены красить, в какой подъезды – все решают жители. К нам никаких претензий», – сказали в УК.

В подмосковных Котельниках пошли на радикальный эксперимент и покрасили малоэтажный кирпичный сталинский дом в черный цвет. Что скажете? pic.twitter.com/ZDrmv35lVG — Архитектурные излишества (@arkhlikbez) 24 ноября 2018 г.

Однако некоторые жильцы посчитали, что это некрасиво, и начали звонить в УК с жалобами. Появившееся в Сети фото также вызвало широкое обсуждение.