В Крыму сообщили о возможном обмене украинских моряков

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов допустил возможность обмена задержанных за нарушение российской границы украинских моряков на граждан России.

«Они (украинские моряки – прим. ВЗГЛЯД) будут окружены заботой. Это в нашем стиле. Их поят, кормят. Убежден, с этим все в порядке. А дальше все в юридической плоскости: в соответствии с законами о нарушении границы. Их арестуют, однозначно, потому что нарушены все наши законы. (Это была – прим. ВЗГЛЯД) военная операция. (Участники – прим. ВЗГЛЯД) будут наказаны, потом произойдет какой-то обмен очередной», – цитирует «Интерфакс» Константинова.

По данным РИА «Новости», пострадавшие при задержании три украинских моряка получили лишь «легкие повреждения мягких тканей» и находятся в полной безопасности.

Ранее сообщалось, что задержанных украинских моряков допросили, сейчас они находятся в Керчи. Задержанные оказались «звездами» украинского интернета.