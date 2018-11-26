Роскомнадзор возбудил дело против Google

Роскомнадзор возбудил административное дело против компании Google, так как она не подключилась к системе, в которой содержится список запрещенных интернет-ресурсов.

«В понедельник, 26 ноября, управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении компании Google, LLC. В отношении Google, LLC составлен протокол об административном правонарушении», – заявила пресс-служба Роскомнадзора.

После составления протокола дело направят в суд. По существу его должны будут рассмотреть в декабре 2018 года, передает РИА «Новости».

1 октября вступил в силу закон об обязательном подключении поисковых систем к реестру запрещенных сайтов и соответствующей фильтрации выдачи результата. За неподключение к реестру предусматривается штраф в размере 500–700 тыс. рублей.

Ранее Роскомнадзор дал компании Google 30 дней для того, чтобы подключиться к системе с запрещенными ресурсами.