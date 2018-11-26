Google не выполнил требование Роскомнадзора

Представители Google приглашены на составление административного протокола о правонарушении, сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Google отказался подключиться к реестру запрещенных сайтов для фильтрации своей поисковой выдачи, передает «Интерфакс».

За неисполнение требований предусмотрен штраф в 500–700 тыс. рублей.