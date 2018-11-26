Румыния отреагировала на ситуацию в Керченском проливе

Бухарест выразил обеспокоенность ситуацией в Азовском море и Керченском проливе, добавив, что она угрожает безопасности всего региона.

«Мы глубоко обеспокоены событиями в Азовском море и Керченском проливе. Агрессия и нарушение международного законодательства подрывают безопасность всего региона», – говорится в сообщении МИД Румынии в Twitter.

В ведомстве добавили, что полностью поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины, а также ее право на «использование международных вод».

Ранее статс-секретарь замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что инцидент в Керченском проливе был продуманной по времени, месту и форме провокацией Украины.

В воскресенье российские пограничники задержали корабли ВМС Украины, которые нарушили российскую границу. После этого СНБУ принял решение ввести военное положение, а ВС Украины приказали привести в полную боеготовность.