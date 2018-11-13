Порошенко рассказал о «1000-летней мечте» Украины

По мнению президента Украины Петра Порошенко, мечте об автокефальной поместной православной соборной Украинской церкви уже 1 тыс. лет.

Порошенко на XI Всемирном конгрессе украинцев заявил, что страна находится «накануне исторических изменений в украинском духовном пространстве». По его словам, мечте об украинской автокефалии «не 27 и не 332, а тысяча лет», передает РИА «Новости».

Он заявил, что это мечта «об укреплении и новом расцвете Киевской духовной традиции, начатой Крещением Киевской Руси-Украины равноапостольным князем Владимиром Великим».

Напомним, Киев занимается переписыванием истории с опорой на украинский национализм. Так, Порошенко утверждает, что князь Владимир крестил не Русь, а Украину.

На Украине также заявляли, что Россия якобы «украла» у Киева название «Русь», а россиян правильнее называть «московитами».