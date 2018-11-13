Появилась информация о решении ВМС Украины вывести в море весь флот

По тревоге поднят весь состав ВМС Украины, сообщают в украинском сегменте соцсетей.

«Все корабли и суда выходят в море», – сообщает Мілітарний портал в Twitter.

Напомним, российскими кораблями с применением оружия задержаны украинские корабли, нарушившие российскую границу.