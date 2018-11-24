Путин предложил прекращать уголовные дела о преступлениях небольшой тяжести

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о расширении перечня преступлений, уголовные дела по которым прекращается после возмещения ущерба.

«Предлагается внести в Уголовный кодекс Российской Федерации изменения, предусматривающие расширение перечня преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению при условии возмещения ущерба, причиненного гражданину, организации или государству в результате совершения преступления», – цитирует «Российская газета» пояснительную записку к проекту.

В список таких преступлений предложено включить преступления небольшой тяжести – например, мошенничество, «сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства».

Кроме того, в список могут попасть присвоение авторства или плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, присвоение или растрата, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Также предложено освобождать от ответственности руководителей по делам о невыплате зарплаты, пособий и иных выплат, если преступление совершено впервые и задолженность погашена.

Предполагается, что проект должен способствовать формированию благоприятного делового климата в стране, снижая риски и давая дополнительные гарантии защиты предпринимателям от необоснованного уголовного преследования.

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроекты президента о частичной декриминализации статьи 282 УК России об экстремизме.