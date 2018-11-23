На Украине с аэродрома похитили Ан-2

В Полтавской области неизвестные тайно вывезли самолет Ан-2 с территории бывшего аэродрома в селе Божковское.

Похитители увели не только самолет, но и шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель, передает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Начато досудебное расследование по ч. 5 ст. 185 УК Украины («кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой»).

Напомним, в марте с фасада здания музея Леси Украинки в Киеве украли бюст поэтессы и памятную доску.