Украинские военные потренировались уничтожать корабли противника из «Ураганов»

Украинские военные в рамках учений на побережье Азовского моря отработали условный обстрел кораблей противника на подходах к берегу, сообщили в пресс-центре объединенных сил Украины.

«Подразделения оперативно-тактической группировки «Восток» объединенных сил во время напряженных учений продемонстрировали, как уничтожать вражеские десантные корабли и защищать морское побережье», – говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Там отмечается, что в рамках учений военные инженеры оперативно провели минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним, а реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО «Ураган» «условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу».

В понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз намерен принять «целевые меры» по ситуации в Азовском море. В России в ответ заметили, что Азовское море по определению не является сферой компетенции ЕС.

Кроме того, Москва призвала Киев воздержаться от авантюр, направленных на одностороннее установление госграницы в Азовском море.