Появилась запись переговоров экипажа самолета, сбившего человека в Шереметьево

В Сети появилось видео с аудиозаписью предположительно фрагмента переговоров пилота самолета, сбившего человека на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево, с наземными службами.

На записи, опубликованной в YouTube, человек докладывает о взлете самолета. Он говорит, что сделан контрольный выпуск шасси, и у самолета все нормально.

«Никаких отказов, ничего не видно. Думаю, что заяц не мог нанести там повреждений каких-либо», – сказал мужчина и добавил, что экипаж продолжает полет.

Напомним, во вторник на ВПП в Шереметьево сразу после взлета пассажирского лайнера были обнаружены человеческие останки. Выяснилось, что самолет сбил 25-летнего гражданина Армении, депортированного из Мадрида и устроившего в небе дебош.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что инцидент в Шереметьево требует жестких решений.