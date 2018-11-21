Анонсирована встреча Путина с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин на саммите G20 в Аргентине может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что возможность такой встречи «нельзя исключать». При этом он подчеркнул, что не знает, что будет обсуждаться на этой встрече, хотя и допустил разговор о ситуации на рынке нефти, передает ТАСС.

«Очевидно, что они будут вдвоем, как мы предполагаем, на этом саммите, поэтому так или иначе у них будет возможность пообщаться на полях», – уточнил Песков.

Саммит пройдет с 29 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе.

Также Песков отметил, что готовится встреча Путина и премьера Греции 7 декабря в России.

Накануне сообщалось, что члены королевской семьи Саудовской Аравии хотят помешать наследному принцу Мухаммеду бен Салману Аль Сауду сесть на трон. Среди причин называлась якобы его причастность к убийству журналиста Джамаля Хашогджи, а также желание приобрести российское оружие.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как это может отразиться на отношениях России и Саудовской Аравии.