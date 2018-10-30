Парламент Франции принял закон против «ложных новостей»

Законопроект о противодействии распространению «ложных новостей» принят Национальным собранием Франции, сообщают информационные агентства.

Закон вступит в силу после того, как будет опубликован в официальном государственном вестнике. Документ поддержали президентская партия «Республика на марше» и партия «Демократическое движение», передает RT.

Утверждается, что закон должен помешать попыткам с помощью ложной информации дестабилизировать ситуацию в стране. В частности, говорится, что такие попытки предпринимаются «извне Франции».

Теперь кандидаты на выборах смогут через суд потребовать запрета на распространение «ложной информации» в СМИ и социальных сетях в период трех месяцев до проведения голосования.

Facebook, Twitter и другие крупные соцсети должны гарантировать прозрачность при распространении платного содержания, четко указывая источник оплаты.

Высший совет по аудиовизуальным средствам получает право запрещать вещание СМИ, которое контролируется или находится под влиянием другой страны, если эти СМИ «преднамеренно распространяют ложные сведения», способные повлиять на итоги голосования.

Отметим, что французский Сенат, где главенствуют представители правоцентристских партий, выступил резко против законопроекта, но Национальное собрание имеет возможность самостоятельно принять документ.

Напомним, во Франции только в ноябре сняли запрет на аккредитацию журналистов RT. Это произошло впервые с момента победы Эмманюэля Макрона на выборах президента в мае 2017 года после его критики в адрес телеканала. Французский президент утверждал, что RT занимались «лживой пропагандой». Россия неоднократно отвергала эти утверждения.