Франция сняла запрет на аккредитацию журналистов RT

Во Франции отменили распоряжение, которое запрещало журналистам телеканала Russia Today получать аккредитацию на официальные мероприятия.

Сотрудники RT уже смогли получить аккредитацию на прошедшие в выходные мероприятия, которые были посвящены столетию окончания Первой мировой войны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg и его источники.

В материале отмечается, что это произошло впервые с момента победы Эмманюэля Макрона на выборах президента в мае 2017 года после его критики в адрес телеканала.

Французский президент утверждал, что RT занимались «лживой пропагандой». Россия неоднократно отвергала эти утверждения.