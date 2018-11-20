Десантный корабль ВМФ России вошел в Средиземное море

Во вторник большой десантный корабль ВМФ России «Николай Фильченков» прошел Черноморские проливы и вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили местные интернет-порталы.

Согласно сайтам Стамбула, которые публиковали снимки проходящего через Босфор российского корабля, «Николай Фильченков» направляется в сирийский порт Тартус. Там располагается база материально-технического обеспечения российского ВМФ в Средиземном море, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что за этот год корабль идет в Сирию уже восьмой раз. Во время проходов через проливы «Николая Фильченкова» сопровождал катер береговой охраны Турции.

Ранее Россия опробовала новые тактические приемы и способы действий корабельных сил и авиации в Средиземноморье.