Жители Ижевска просят власти помочь восстановить дом-музей Пастухова

«Жители Ижевска готовы собрать 4 млн рублей на восстановление дома-музея революционера Ивана Пастухова, но для этого нужно постановление правительства Удмуртии», – заявила газете ВЗГЛЯД председатель комитета по защите памятников Ижевска Татьяна Николаева.

По словам члена Общественного градостроительного совета Ижевска Татьяны Николаевой, в Ижевске очень мало объектов культурного наследия (ОКН) федерального или регионального значения, поскольку город в народе считается «заводостроительным». При этом многие из исторических зданий находятся в плачевном состоянии:

«Взять, например, дом-музей революционера Ивана Пастухова: в советское время там проводились экскурсии, но во время перестройки многие экспонаты были вывезены, деревянное здание несколько раз горело, сейчас там даже крыши нет», – рассказала газете ВЗГЛЯД Николаева.

«Обязанности по сохранению этого памятника возложена на учреждение культуры «Лудорвай», но Министерство культуры Удмуртии не принимает никаких мер для того, чтобы обеспечить содержание и ремонт здания. В 2014 году было создано агентство по государственной охране ОКН, которое обязано обеспечить контроль за сохранением памятников на территории республики. Но руководитель этого агентства вместо того, чтобы пресекать нарушения закона в сфере охраны ОКН, покрывает виновных в этих нарушениях», – отметила активистка.

Общественница отметила, что в отношении дома-музея Пастухова агентством трижды проводились проверки, здание признано аварийным, но по итогам проверки никаких требований, направленных на пресечение нарушений и обязанности срочного проведения ремонта ОКН, выдано не было.

«Дом находится на набережной Ижевского пруда, где очень дорогая земля и видимо кто-то из местных олигархов хочет использовать этот участок под застройку», – сетует Николаева.

Жители Ижевска собрали 3 тыс. подписей с просьбой восстановить объект, но ответа от властей так и не поступило:

«Я езжу по селам, памятники погибшим в Великую Отечественную войну стоят, у нас денег нет, а совесть – есть, люди стараются поддерживать порядок. Так почему же крупные памятники Ижевска в таком плачевном состоянии? Я старорежимная – если объекты государственные, то и заниматься ими должно государство, как это в советское время было. Но жители города готовы собирать деньги, мне это неоднократно предлагали, но я не знаю, как это делается. Для общего сбора средств нужно постановление властей о сохранении здания, счет открыть, чтобы все было прозрачно», – заявила Николаева.

Она разговаривала с директором департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры России Владимиром Цветновым, который заверил ее, что ведомство «готово сохранить даже руины», и не снимать статус объекта регионального культурного наследия. Однако общественница отмечает, что у властей Удмуртии сохранение культуры не является приоритетным:

«Мы неоднократно обращались в главе правительства Удмуртии Александру Бречалову, к министру культуры Владимиру Мединскому, просили выделить деньги на восстановление трех памятников. Помимо дома Пастухова, восстановления требует дом священника Летушевича, построенного в 1820 году (по данным министра культуры и туризма Удмуртии Владимира Соловьева реставрация здания обойдется в 40 млн рублей). С ним еще проблема в том, что в 15 метрах от него строится жилой дом, то есть, фактически, на исторической зоне. Это памятник культурного наследия федерального значения! Третий важный памятник – главный корпус ижевского оружейного завода. В июле этого года в башне был пожар, и специалисты насчитали огромную сумму покрытия расходов на восстановление памятника – около 4 млрд рублей! Горожане не смогут собрать эти деньги, но дом Пастухова восстановить можно», – отмечает Николаева.