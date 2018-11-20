Порошенко пообещал создать новую морскую охрану

Украинский президент Петр Порошенко сообщил, что до конца текущего года на всей морской границе страны от Измаила до Мариуполя развернется новая морская охрана.

«Для прикрытия от вторжения с моря наращивается соответствующая составляющая. До конца года по моему указу будет развернуто новое управление морской охраны, которое возьмет под плотнейший контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя», – заявил глава государства, выступая перед пограничниками в Черкассах, передает ТАСС.

Порошенко ранее заявлял о готовности отразить «агрессию» России и сообщал, что Украина «готова к обороне» со стороны Азовского моря. В октябре ВСУ провели учения на морском побережье.

Осенью 2018 года Украина получила от США два списанных патрульных катера класса Island.