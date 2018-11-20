Украинцы рассказали о самых нелюбимых исторических деятелях

Украинцы хуже всего относятся к Иосифу Сталину, Владимиру Ленину и Михаилу Горбачеву, об этом говорят данные опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного в октябре 2018 года.

51% граждан Украины ответили, что относятся к Ленину скорее отрицательно, при этом положительно или скорее положительно относятся 21% опрошенных, говорится в исследовании, опубликованном на сайте «Рейтинга».

58% респондентов заявили об отрицательном отношении к Сталину, и всего 21% – о положительном. К Горбачеву положительно относятся 25% опрошенных, и 53% – отрицательно.

Из всех представленных в опросе исторических фигур опрошенные заявили о наиболее положительном отношении к Богдану Хмельницкому (73%) и Михаилу Грушевскому (68%). 53% также положительно относятся к Ивану Мазепе.

У Степана Бандеры соотношение положительных и отрицательных проголосовавших составило 36% и 34% соответственно.

Опрос проводился среди граждан Украины от 18 лет, выборочная совокупность составила 2000 респондентов. В качестве метода использовалось личное формализованное интервью. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%. Исследование проходило с 20 по 29 октября 2018 года.

Ранее почти 80% украинцев заявили, что страна движется в неправильном направлении.