Суд приостановил действие указа Трампа об отказе в убежище нелегалам

Федеральный судья в Сан-Франциско заблокировал реализацию указа президента США Дональда Трампа, предполагающего отказ в предоставлении убежища мигрантам, нелегально пересекающим границу с Мексикой.

Судья Джон Тигар временно приостановил действие указа, заслушав аргументы адвокатов, представляющих Американский союз защиты гражданских свобод и Центр защиты конституционных прав, которые в своем исковом заявлении попросили признать данный шаг Трампа нарушающим права человека. Как отметило АП, судье еще предстоит принять решение по существу дела, передает ТАСС.

«Мы не поощряем тех, кто попадает в страну, минуя миграционные пункты, однако в соответствии с решением Конгресса, даже в таком случае им нельзя отказывать в возможности подать заявление о предоставлении убежища», – заявил адвокат Ли Гелернт.

Трамп подписал указ 9 ноября, обосновав это стремлением остановить движущиеся в сторону США караваны мигрантов, в основном выходцев из стран Центральной Америки. Согласно оценкам американского Министерства внутренней безопасности, на территории Мексики в районе границы уже скопилось около 6 тыс. желающих получить убежище в США.

Кроме того, 1 ноября президент США приказал направить на границу с Мексикой 15 тыс. военных. Они должны остановить многотысячный «караван мигрантов», который собирается штурмовать границу США.