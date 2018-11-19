Путин похвалил Эрдогана за волю и мужество

Президент России Владимир Путин, прибывший с визитом в Стамбул для участия в церемонии завершения строительства морского участка «Турецкого потока», заявил, что этот газопровод показал эффективность взаимодействия с Анкарой в решении самых сложных проблем.

Президент также поблагодарил лидера Турции Тайипа Эрдогана за политическую волю и мужество в реализации «Турецкого потока».

«Я выражаю признательность президенту Турецкой Республики господину Эрдогану за проявленную политическую волю и мужество. Почему? Потому что в условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются», – сказал Путин.

По словам Путина, Россия рассчитывает, что укладка сухопутной части «Турецкого потока» будет вестись теми же ударными темпами, что морская и завершится до конца 2019 года, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что «Турецкий поток» полностью соответствует национальным интересам Анкары, а проекты, подобные этому газопроводу, не направлены против кого-либо, и носят созидательный характер.

Кроме того, президент заявил, цель в 100 млрд долларов товарооборота с Турцией будет достигнута, и «в этом никто не сомневается».

«Я бы хотел сказать, что вот этот объем товарооборота, о котором сейчас президент (Турции Реджеп Тайип Эрдоган) сказал – 100 миллиардов долларов в этом году в России будет с Китайской Народной Республикой. Но почему с Турцией меньше должно быть? И с Турцией, конечно, мы добьемся такого же результата, я даже в этом не сомневаюсь», – сказал Путин.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул, чтобы принять участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток».

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российские власти не сомневаются в рентабельности и выгоде второй нитки газопровода «Турецкий поток».