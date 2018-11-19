Жаловавшийся на отсутствие поддержки после трагедии в Керчи получил деньги

Юрий Калиниченко, отец девушки, оставшейся без ноги в результате керченской трагедии, сообщил, что семья получила выплаты от государства.

«В начале утверждали, что выплаты мне не дадут. Потом ситуация поменялась, может быть, потому что началась слишком громкая история. Перевели на данный момент 500 тыс. рублей [из бюджета Крыма] и 400 тыс. рублей [федеральные власти], они находятся на счету дочери, как она поправится – сможет распорядиться деньгами по своему усмотрению», – заявил Калиниченко, передает ТАСС.

Также он сообщил, что ему помогают и неравнодушные, которые перечисляют ему деньги.

Калиниченко добавил, что на данный момент не работает, но на бирже труда не состоит. «Я планирую поиски работы, в данный момент я нужен дочке, ее надо обслуживать», – пояснил он.

Ранее Калиниченко заявлял в СМИ, что ему не перевели деньги. Он говорил, что для того, чтобы отправиться за дочерью в Москву, ему пришлось просить денег у горадминистрации Керчи.

Затем он сообщал, что его неправильно поняли. «Я же не влияю никак на публикации, я сказал только, что на моем счету денег нет. У Наташи на счету в РНКБ лежат 500 тыс., деньги есть. У меня нет», – говорил Калиниченко.

В администрации Керчи сообщили, что перевели 500 тыс. рублей на счет Натальи Калиниченко 26 октября.