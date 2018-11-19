Найдены организаторы убийства «женщины-WikiLeaks» на Мальте

Полицейские Мальты нашли организаторов убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции, сообщают СМИ.

По данным неназванных высокопоставленных сотрудников полиции, организаторов объединяли разные мотивы, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Times of Malta.

Были установлены личности «по меньшей мере двух человек», имеющих отношение к убийству журналистки. Заказчиками выступили несколько человек, являющихся подданными Мальты.

Следствие на данный момент находится «на очень продвинутой стадии», сообщили источники издания. Члены семьи погибшей сказали, что не получали сведений о новых данных в расследовании.

Напомним, Дафне Каруана Галиция погибла от взрыва ее автомобиля рядом с ее собственным домом. Журналистка была известна как автор критических публикаций в адрес местных властей.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кому может быть выгодна смерть оппозиционной журналистки.