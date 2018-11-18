В Киеве задержали помощников Савченко

В воскресенье в Киеве задержали помощников Надежды Савченко Валерия Мосийко и Юрия Худина, сообщила депутата Верховной рады пресс-секретарь Татьяна Проторченко.

«Задержали без всяких причин Валеру Мисийко, Юру Худина», – написала она в Facebook.

По информации украинского сайта Hromadske, при задержании группа поддержки Савченко оказала сопротивление полиции, произошли столкновения. В итоге на место вызвали дополнительно 20 спецназовцев.

Причины задержания пока не названы.

В воскресенье на Михайловской площади прошло вече с требованием смены власти на Украине. Протестующие требовали осуществить «перезагрузку» украинских властей. Группа протестующих пыталась прорваться на территорию Михайловского собора, принадлежащего канонически непризнанной Украинской православной церкви так называемого Киевского патриархата, однако полиция пресекла эти попытки.

Надежда Савченко ранее заявляла, что ее пытаются осудить как можно скорее, чтобы не допустить к участию в президентских выборах на Украине, намеченных на 31 марта 2019 года.