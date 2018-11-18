Канадского журналиста избили радикалы в центре Киева

В результате нападения радикалов, которые устроили в центре Киева акцию против марша, посвященного Международному дню памяти погибших от насилия трансгендерных людей, пострадал канадский журналист Майкл Колборн.

Об этом сообщил его коллега, журналист Кристофер Миллер в своем Twitter, который пояснил, что Колборну ударили кулаком по лицу, разбив очки.

Journalist @ColborneMichael took punch to face, sustained cut & had glasses broken by far-right radicals while covering today’s transgender rights rally as police not only stood by but physically removed activists from city-sanctioned event. cc @pressfreedom @RSF_EECA @OSCE_RFoM pic.twitter.com/UZyn7aKdee — Christopher Miller (@ChristopherJM) 18 ноября 2018 г.

Сам пострадавший пояснил, что на него напали дважды. При этом один из радикалов потребовал от него «возвращаться на родину», как только понял, что имеет дело с иностранцем.

And now two girls have, so far as I can tell, been attacked by far-rightists (ran down here by Universitet screaming for help) and being taunted by far right as they get medical attention pic.twitter.com/bsmgqnp8Wy — Michael Colborne (@ColborneMichael) 18 ноября 2018 г.

Также Колборн заявил, что радикалы напали на двух девушек, они были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Ранее радикалы напали на журналиста NewsOne.