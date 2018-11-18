Зарегистрирован первый кандидат в губернаторы Приморья

Первым официально зарегистрированным кандидатом в губернаторы Приморского края стала депутат городской думы Владивостока Роза Чемерис.

«Стать первым зарегистрированным кандидатом на предстоящих 16 декабря выборах губернатора Приморского края – хороший знак», – сообщила Чемерис, получив удостоверение кандидата, передает РИА «Восток-Медиа».

Вручение удостоверения зарегистрированного кандидата означает, что все предоставленные Чемерис документы прошли проверку в избирательной комиссии.

В 18.00 по местному времени (11.00 мск) избирательная комиссия Приморья завершила прием документов от кандидатов на пост главы края. Еще четыре кандидата принесли свои документы. С 11 по 18 ноября претенденты сдавали все необходимые документы, которые избирком в обязательном порядке проверяет, в том числе финансовый отчет, предложение трех возможных сенаторов, листы поддержки, а самовыдвиженцы также обязаны были принести подписи избирателей.

Роза Чемерис также первой сдала все необходимые для регистрации документы.

Напомним, 14 ноября врио губернатора Приморья Олег Кожемяко подал в региональный избирком документы на регистрацию кандидатом на выборах главы региона. Политолог Олег Матвейчев отметил, что за короткий срок на должности Кожемяко успел многое сделать для региона.

Выборы главы Приморья состоятся 16 декабря.