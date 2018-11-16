Объявлено о планах включить в состав ВДВ авиацию и подразделения ПРО

В формирование Воздушно-десантных войск России планируется включить армейскую авиацию и подразделения противовоздушной и противоракетной обороны, заявил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников.

Вязников рассказал об этом на встрече с военными атташе 67 государств, передает РИА «Новости».

«В перспективе наземный компонент будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны, обладающими интегрированными возможностями по нанесению противнику поражения», – заявил генерал-лейтенант.

Он также добавил, что существующие и прогнозируемые угрозы военной безопасности России приобретают комплексный характер и затрагивают жизненно важные сферы деятельности государства.

Для нейтрализации вероятных угроз «идет дальнейшее развитие мобильной компоненты ВС России», – отметил Вязников.