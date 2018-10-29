Авиацию ВМС США собрались готовить к боевым столкновениям с Россией

Контр-адмирал американских ВМС Даг Перри заявил, что морская авиация США всегда должна быть готова к бою против российских или китайских кораблей и самолетов, и именно на этом должен быть сделан упор при подготовке летчиков.

«Каждый F-18, который взлетает с авианосца, даже каждый разведывательный самолет, который вылетает из Исландии или Великобритании, должен рассчитывать, что может встретиться с российским или китайским самолетом, кораблем или подводной лодкой. Мы должны ежедневно готовить наши экипажи к подобным серьезным боям», – приводит слова Перри USNI News.

По его словам, нужна серьезная подготовка – и реальная, и «виртуальные» тренировки (включают в себя теоритическую подготовку и занятия на тренажерах) – чтобы отправленный в Восточную Атлантику «22-летний пилот палубного истребителя F/A-18 Hornet мог встретиться с Су-27» и «не дрогнуть».

«Потому что, если он дрогнет, наши противники будут знать, где наши слабые стороны», – заявил Перри.

По его словам, это касается и экипажей кораблей и подводных лодок.

На прошлой неделе сообщалось, что подводные силы ВМС США создают подразделение «агрессоров», чтобы использовать его на учениях для лучшей подготовки флота к боевым действиям против России и Китая.