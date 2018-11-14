Путин назвал место следующей встречи с Абэ

Президент России Владимир Путин сообщил, что проведет следующую встречу с премьером Японии Синдзо Абэ на саммите G20 в Аргентине, который состоится 30 ноября – 1 декабря.

«Рад возможности обсудить с вами все направления нашего взаимодействия, в том числе и те, которые вы сами посчитали приоритетными», – передает слова Путина РИА «Новости».

На встрече с Абэ в Сингапуре он напомнил, что им предстоит встреча на саммите G20.

«Есть график и дальнейших контактов», – добавил президент.

Путин поздравил Абэ с переизбранием на пост председателя Либерально-демократической партии. Российский лидер выразил надежду на то, что в связи с этим диалог будет продолжен так же, как он «сложился за последние годы».

Синдзо Абэ на встрече с Путиным в свою очередь предложил уделить время не только экономическим вопросам, но и проблематике мирного договора и корейскому урегулированию, несмотря на ограниченность времени.

«Я готов уделить достаточное время этой теме – вопросу мирного договора», – добавил японский премьер.

В октябре Абэ заявил, что Япония заключит мирный договор с Россией и «откроет новую эру в двусторонних отношениях».