В Госдуме рекомендовали частично декриминализовать статью об экстремизме в интернете

Во вторник комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять пакет законопроектов о частичной декриминализации статьи 282 УК о «Возбуждении ненависти либо вражды», которая устанавливает ответственность за экстремизм.

Поправки в УК и Кодекс об административных правонарушениях касаются либерализации положений статьи 282 УК РФ – первую часть статьи, которая устанавливает наказание за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по различным признакам, совершенные публично, в том числе с использованием СМИ и интернета, предлагается перевести в КоАП, передает ТАСС.

За подобное правонарушение предлагается наказывать штрафом для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательными работами на срок до 100 часов, или административным арестом на срок до 15 суток.

Уголовное преследование возможно при первом же рецидиве – если правонарушение будет зафиксировано повторно в течение года. За это могут лишить свободы на срок от двух до пяти лет.

Глава комитета Павел Крашенинников пояснил, что пакет законопроектов о декриминализации статьи 282 «будет иметь обратную силу» и распространяться на ранее возбужденные уголовные дела и вынесенные приговоры. То есть, «все так называемые уголовные дела за лайки и репосты должны быть закрыты, а вступившие в силу приговоры пересмотрены».

Комитет предложил рассмотреть проекты в первом чтении в четверг, 15 ноября, передает РИА «Новости».

Законопроекты внес на рассмотрение депутатов президент России Владимир Путин в начале сентября.